Auffahrunfall auf A10 fordert zehn Verletzte

Fatale Kettenreaktion am Montagabend auf der Tauernautobahn in Kärnten: Ein 48- jähriger Schwede hatte im Bezirk Spittal an der Drau wegen Kolonnenverkehrs abrupt bremsen müssen. Zwei nachkommende Fahrzeuglenker konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhren dem Schweden mit voller Wucht auf.