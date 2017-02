Aufenthalt im All verändert Hirne von Astronauten

Ein Team um Vincent Koppelmans und Rachael Seidler von der School of Kinesiology an der University of Michigan hat für die Studie mittels Magnetresonanztomographie (MRT) die Hirne von insgesamt 26 Astronauten genauer unter die Lupe genommen. Zwölf von ihnen waren im Zuge von Spaceshuttle- Missionen jeweils rund zwei Wochen im All, der Rest lebte zwischen fünf und sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS.

Foto: APA/dpa/Andreas Gebert

Bei allen waren getesteten Raumfahrern waren Veränderungen feststellbar, wobei sie umso ausgepräger waren, je länger sich die Testpersonen im All befunden hatten. Die Graue Substanz habe an verschiedenen Stellen zugenommen oder sich verringert, berichten die Wissenschaftler. Interessant sei, dass die Graue Substanz, die vornehmlich Nervenzellen enthält, vor allem in jenen Bereichen des Gehirns zugenommen habe, die die Bewegungen der Bein kontrollieren und sensorische Informationen verarbeiten.

"Wir haben festgestellt, dass große Bereiche der Grauen Substanz sich verringern, was mit der Umverteilung der Gehirn- Rückenmarks- Flüssigkeit zusammenhängen könnte", sagte Seider. "Die Schwerkraft ist (im All, Anm.) nicht vorhanden, um die Flüssigkeiten im Körper nach unten zu ziehen, was für aufgedunsene Gesichter im Weltraum sorgt." Dieser Umstand verursache auch Veränderungen bei der Lage des Gehirns und dessen Komprimierung, so die Forscherin.

Unklar sei vorerst, ob sich die erwähnten strukturellen Veränderungen nach der Rückkehr der Astronauten auf die Erde wieder zurückbilden und ob sie die kognitiven Fähigkeiten in irgendeiner Form beeinflussen, berichten die Forscher im Fachjournal "Nature Microgravity". Das wollen sie nun in einer Langzeit- Folgestudie untersuchen.