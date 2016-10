Auf Super- September folgt jetzt eisiger Schneefall

Eben erst hat uns der September einen weiteren Super- Sommermonat beschert, doch nun drängt sich der Winter dreist in die Herbstzeit hinein: Im ganzen Land froren bereits die Menschen, die am Mittwochmorgen ihr Heim verließen. Doch es kommt noch "eisiger": Aktuelle Prognosen rechnen nämlich bereits am Donnerstag mit Schneefällen, unter anderem in Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark!