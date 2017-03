Auf Schneechaos und Sturm folgen sonnige Tage

Am Donnerstag zieht laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ein Wolkenband über das Land. Mit dabei sind einige Regen- und Schneeschauer, die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 1000 Metern. Vor allem in der Nacht werden Regen- und Schneefälle entlang der Alpennordseite prognostiziert. Im Norden und Westen Österreichs frischt der Wind auf und weht oft mäßig bis lebhaft, wobei es zu Tiefsttemperaturen von null bis sechs Grad kommen kann.

Im Norden und Osten halten sich am Freitag wiederholt dichte Wolken mit Regenschauern. Vor allem tagsüber kommt es zu einigen Regen- und Schneeschauern, im Süden dominiert mit Nordföhn sonniges und trockenes Wetter. Der Wind weht lebhaft und kommt meist aus West und Nordwest. Die Frühtemperaturen erreichen null bis sechs, die Tageshöchstwerte sechs bis 13 Grad.

Foto: APA/dpa/Ralf Hirschberger

Am Samstag kommt es zu einer deutlichen Wetterbesserung. Überall scheint zeitweise die Sonne und es bleibt trocken. Den meisten Sonnenschein gibt es im Westen und Süden. Einige Wolken tauchen tagsüber in Niederösterreich, Wien und im Burgenland auf, aber auch diese bleiben harmlos. Es weht schwacher bis mäßiger Wind. Frühtemperaturen: minus fünf bis plus vier Grad, Tageshöchstwerte: sieben bis 15 Grad.

Die meisten Wolken zeigen sich am Sonntagvormittag. Danach wechselt Sonnenschein bis zum Abend mit ein paar dichteren Wolken, mit Niederschlag ist nicht mehr zu rechnen. In der Früh umspannen die Temperaturen minus vier bis plus vier Grad, die Höchstwerte sind mit sechs bis 16 Grad erreicht, mit den höheren Werten im Westen und Süden.

Auch nächste Woche präsentiert sich das Wetter überwiegend von seiner sonnigen und trockenen Seite. So ist es am Montag mitunter sogar wolkenlos, der Wind weht schwach bis mäßig. In der Früh umspannen die Temperaturen minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte sind mit sieben bis 14 Grad erreicht.