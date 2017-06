Auf Beinschlaufen vergessen - Hobby- Pilot (54) tot

Wegen eines tragischen Versehens ist am Freitag ein deutscher Hobby- Flugsportler in Kärnten tödlich verunglückt. Der 54- Jährige hatte vergessen, vor dem Start die Beinschlaufen anzulegen und zu schließen. Als er sich nicht mehr am Fluggerät halten konnte, stürzte er in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.