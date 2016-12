Auch ohne Bundespräsident 12 Häftlinge begnadigt

Für eine Begnadigung in infrage kommen nur Personen, die wegen leichterer Delikte wie etwa Diebstahl, Betrug, fahrlässiger Körperverletzung oder Verletzung der Unterhaltspflichten verurteilt wurden. Straftäter, die wegen Sexualdelikten, schweren Gewalttaten oder Suchtmitteldelikten verurteilt wurden, sind von der Weihnachtsamnestie ausgeschlossen. Begnadigt werden können zudem nur Personen, deren Strafe fünf Jahre nicht übersteigt. Außerdem muss mindestens ein Drittel der Haft bereits abgesessen sein worden sein und der Strafrest darf 18 Monate nicht übersteigen.

Die alljährliche Weihnachtsamnestie obliegt normalerweise dem Bundespräsidenten. Heuer hat diese Aufgabe Nationalratspräsidentin Doris Bures gemeinsam mit ihren beiden Amtskollegen Karlheinz Kopf und Norbert Hofer übernommen, weil der neue Bundespräsident, Alexander van der Bellen, noch nicht im Amt ist. Der Beschluss im Kollegium wurde einstimmig gefasst. "Das Präsidium ist mit diesem Beschluss vollinhaltlich dem Vorschlag des Justizministers gefolgt. Die Weihnachtsamnestie hat in Österreich eine sehr lange Tradition, die auch in diesem besonderen Jahr nicht unterbrochen werden soll", so Bures.

Tradition reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück

Die Tradition der Weihnachtsamnestie reicht in Österreich bis ins 19. Jahrhundert zurück. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde sie gänzlich ausgesetzt. Seit 1946 finden jedes Jahr ohne Unterbrechung vor Weihnachten Sammelbegnadigungen statt.