Auch Kurz- Flug ausgefallen: Mit Zug nach Alpbach

Technische Probleme hatten am Sonntag am Flughafen Wien- Schwechat ein Chaos verursacht. Hunderte Passagiere saßen Fest oder mussten Stundenlang auf ihren Flug warten. Laut Flughafensprecherin Kathrin Hanzl fielen 63 Flüge aus. In einem davon hätte Außenminister Sebastian Kurz sitzen sollen, wie er selber auf Twitter mitteilte.

Zu spät nach Alpbach

Kurz befand sich zu dem Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Weg zum "Europäischen Forum Alpbach". Aufgrund des Ausfalls musste er auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen: Mit Zug und Verspätung ging es nach Innsbruck. Spät aber doch kam er am Montag in Alpbach an und kann nun an zahlreichen Gesprächen und Diskussionsrunden teilnehmen.

