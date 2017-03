Auch in Wien: Nacktradeln für Verkehrssicherheit

DIESE Radfahrer werden von Autolenkern wohl nicht übersehen: Am Sonntagabend zogen im brasilianischen Sao Paulo hunderte Radler blank, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu demonstrieren. "Naked Bike Rides" gab es in den vergangenen Jahren auch in Österreich immer wieder, zuletzt im Juni 2016 in Wien.