Auch Clinton gibt Putin Mitschuld an Niederlage

Die unterlegene US- Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat laut einem Zeitungsbericht dem russischen Staatschef Wladimir Putin eine Mitschuld an ihrer überraschenden Niederlage gegeben. Ihr Scheitern bei der Wahl am 8. November sei das Ergebnis von zwei "beispiellosen" Ereignissen, sagte Clinton laut einem Bericht der "New York Times" vom Freitag am Vorabend bei einem Abendessen mit Wahlkampf- Spendern.