Auch China- GP ohne Wehrlein, Giovinazzi hilft aus

Der deutsche Formel- 1-Pilot Pascal Wehrlein wird auch beim zweiten Saisonrennen in Shanghai am kommenden Sonntag wie zuletzt in Australien (im Video oben gibt's die Highlights!) vom Italiener Antonio Giovinazzi ersetzt. Das teilte der Schweizer Rennstall Sauber am Montag in einer Aussendung mit. Wann der mit Nachwehen einer Nackenverletzung kämpfende Wehrlein wieder im Cockpit Platz nehmen wird, ist noch unklar.