AUA- Maschine musste außerplanmäßig landen

Deshalb seien die Piloten, wie vorgeschrieben, in den Sinkflug gegangen, um einen möglichen Druckverlust in der Kabine zu vermeiden, erläuterte Thier. Außerdem ist dabei vorgesehen, dass der nächstgelegene Flughafen angesteuert wird. Das sei in dem Fall Erfurt gewesen. "Es hat zu keiner Zeit Gefahr für die Passagiere bestanden", betonte der Sprecher.

Die Reisenden sollten um 17.20 Uhr mit einem Ersatzflugzeug von Erfurt nach Wien gebracht werden. Ob tatsächlich ein Problem mit dem Zapfluftsystem bestanden hat oder die Anzeige defekt war, muss laut Thier noch geklärt werden.