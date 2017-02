AUA- Boeing musste vorzeitig in Istanbul landen

"Sicherheit hat bei Austrian Airlines oberste Priorität. Deshalb entschloss sich die Crew zur Zwischenlandung in Istanbul", so AUA- Sprecher Wilhelm Baldia. Die Airline hat zwecks Abholung der Passagiere eine weitere Boeing 777 losgeschickt, die auch Techniker nach Istanbul mitnahm. Die Ersatzmaschine landete schließlich am Montagnachmittag auf dem Flughafen Wien- Schwechat.

Dass ein Flugzeug im Fall einer Fehlermeldung zu einem Triebwerk den nächsten Flughafen ansteuert, ist ein standardmäßiges Prozedere. Die Maschinen sind so ausgelegt, dass sie auch mit einem Triebwerk problemlos landen können.

Kronen Zeitung