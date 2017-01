Attentäter von Istanbul ist weiter auf der Flucht

Wie die Zeitung "Hürriyet" berichtete, könnte der flüchtige Attentäter aus Kirgistan oder Usbekistan stammen. Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck daran, die Identität des Täters festzustellen. Es könne sein, dass der Angreifer seine Waffe im Club gelassen und sich im Tumult unter die Flüchtenden gemischt habe, hieß es. Mindestens ein bewaffneter Angreifer war Sonntagfrüh kurz nach Anbruch des neuen Jahres in den exklusiven Club am Bosporusufer eingedrungen und hatte minutenlang wahllos auf Hunderte von Feiernden geschossen.

Foto: AP/CCTV/Haberturk Newspaper

Kurz: Keine österreichischen Opfer

Unter den 39 Toten sind auch zahlreiche Ausländer. Nach Regierungsangaben wurden zudem 65 Menschen verletzt. Bei den Toten handelt es sich um 25 Männer und 14 Frauen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Bis Sonntagabend waren noch nicht alle Opfer identifiziert. Laut Außenminister Kurz gab es keine österreichischen Opfer. Es seien zwar Österreicher im Club anwesend gewesen, sie seien aber unverletzt, sagte er am Montag im Ö1- "Morgenjournal". Sie seien bei ihrer Ausreise unterstützt worden.

Elf der identifizierten Todesopfer waren laut den türkischen Behörden türkische Staatsangehörige, ein weiterer habe zusätzlich die belgische Staatsangehörigkeit gehabt. Alle anderen waren demnach Ausländer verschiedener Nationalitäten. Als Herkunftsländer nannte Anadolu Saudi- Arabien (7), den Libanon und den Irak (je 3), Tunesien, Marokko, Indien, Jordanien (je 2), Kuwait, Israel, Syrien, Russland und Kanada (je 1).

Foto: Associated Press

IS reklamiert Terrorangriff für sich

In einer am Montag im Internet verbreiteten Erklärung des IS hieß es, ein "heldenhafter Soldat des Kalifats" habe zugeschlagen, in einem der beliebtesten Nachtklubs, "wo Christen ihren abtrünnigen Feiertag begehen". Die Echtheit des Bekennerschreibens ließ sich zunächst nicht überprüfen.

"Hürriyet" berichtete aber unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, es gebe Hinweise darauf, dass der Angriff von derselben IS- Zelle ausgeführt worden sei wie der Anschlag auf den Istanbuler Atatürk- Flughafen, bei dem sich im Juni Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und 45 Menschen mit sich in den Tod gerissen hatten.

Die Tatsache, dass der nunmehrige Angriff einem mondänen Club galt, in dem auch Ausländer verkehren, werten Beobachter in der Türkei als Hinweis auf einen islamistischen Hintergrund. Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien im August hatte der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al- Bagdadi, im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen.

Acht IS- Kämpfer in Ankara festgenommen

Der Zeitung "Hürriyet" zufolge waren am Silvestertag acht Kämpfer der Terrormiliz IS in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag in der Nacht geplant haben sollen. Türkische Truppen sind derzeit in Nordsyrien in heftige Gefechte mit dem IS verwickelt.