Attentäter von Charleston für schuldig erklärt

Roof war vor dem Bundesgericht in 33 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Mordes und Hassverbrechens. Nach einem Bericht der Zeitung "The Post and Courier" wurde Roof in allen Punkten schuldig gesprochen. Nun wird über das Strafmaß entschieden. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Auf das Angebot, im Tausch gegen ein Geständnis die Todesstrafe auszuschließen, war Roof nicht eingegangen.

Die Ermittler hatten während des Prozesses ein finsteres Bild von dem 22- Jährigen bezeichnet. Bei Dylann Roof seien ein Pulli mit dem Aufdruck "88" als Abkürzung für "Heil Hitler" und Tagebücher mit antisemitischen und homophoben Eintragungen gefunden worden, sagten Beamte am Montag vor dem US- Bundesgericht in Charleston aus.

Dylann Roof erschoss in einer Kirche in Charleston neun Schwarze. Foto: AP

Eine Welt mit Nazi- Symbolen

In Roofs Wagen sei damals eine handgeschriebene Liste mit sechs Kirchengemeinden gefunden worden, die vorwiegend von afroamerikanischen Gläubigen aufgesucht werden, sagte die Ex- Polizistin Brittany Burke. Auf der Liste stand demnach auch die Methodistenkirche, die Ziel des Anschlags wurde. Ferner seien eine Schusswaffe und acht Magazine mit Munition beschlagnahmt worden.

In dem Prozess war es auch auch darum gegangen, dass Roof die von ihm genutzte halbautomatische Waffe niemals hätte kaufen dürfen. Erst am 29. Juni 2015 sei er darüber informiert worden, dass Roof den erforderlichen Sicherheitstest nicht vorlegen konnte, sagte der Waffenverkäufer Ronald Thrailkill. Er habe sich an die übliche Drei- Tages- Frist gehalten, in der er von den Behörden keinen Warnhinweis erhalten habe. Roof erwarb die Waffe zwei Monate vor der Tat.