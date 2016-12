Attentäter von Ankara war auch Erdogan- Bodyguard

Jener türkische Polizist, der am Montag in Ankara den russischen Botschafter erschossen hat und danach selbst von Sicherheitskräften getötet wurde, war in den Monaten zuvor mehrmals zur Bewachung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eingesetzt worden. Mevlüt Mert Altintas habe seit Juli bei acht öffentlichen Auftritten von Erdogan Dienst gehabt, schrieb die türkische Tageszeitung "Hürriyet" am Mittwoch.