Attentäter sprengt sich in Mekka in die Luft

Saudi- arabische Sicherheitskräfte haben nach Angaben von TV- Sendern einen Anschlag auf die Große Moschee in der Stadt Mekka verhindert. Die Kräfte hätten am Freitag zwei Terroristen- Gruppen in Mekka ausfindig gemacht und eine dritte Gruppe in der Stadt Jeddah, berichtete der Sender Al Arabiya.