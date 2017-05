Attentäter als Salman Abedi (23) identifiziert

Wie britische Medien am frühen Dienstagabend unter Berufung auf britische bzw. US- amerikanische Behördenvertreter berichteten, handle es ich bei dem Attentäter um den 23- jährigen Salman Abedi aus Manchester.

Abedi sei den britischen Behörden bekannt gewesen, hieß es. Weitere offizielle Angaben zur Identität des Mannes lagen vorerst nicht vor, eine offizielle Bestätigung für die Medienberichte gab es ebenfalls vorerst nicht.

Der "Telegraph" und weitere britische Medien berichteten allerdings übereinstimmend, Abedi sei 1994 in Manchester als das zweite von vier Kindern einer Familie mit libyschen Wurzeln geboren. Die Eltern seien vor der Gaddafi- Herrschaft aus Libyen nach Großbritannien geflüchtet, hieß es in dem Bericht weiter.

Der Selbstmordattentäter hatte 22 Menschen, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche, mit in den Tod gerissen. Premierministerin Theresa May hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Polizei die Identität des Mannes bereits kenne. Unklar ist allerdings, ob es sich um einen Einzeltäter handle oder ob der Attentäter Teil eines Netzwerks war.

Foto: AP

Foto: AFP

Die Polizei bestätigte jedenfalls mittlerweile via Twitter, dass "im Zusammenhang mit den Vorfallen in der Nacht auf Dienstag ein 23- jähriger Mann im Süden der Stadt festgenommen wurde".

IS bekennt sich zu Anschlag

Dienstagmittag bekannte sich der IS zu dem Anschlag . Ein "Soldat des Kalifats" habe seine Bombe in der Menge platziert, hieß es in einer Mitteilung der IS- Agentur Amaq. Schon kurz nach dem Terrorangriff war ein Video im Netz aufgetaucht, das einen vermummten Mann vor einer schwarzen Flagge mit arabischen Schriftzeichen zeigt. Dieser droht, dass das "erst der Anfang" sei.

Foto: AFP

Foto: AFP

Für Panik hatte am Dienstagvormittag ein Zwischenfall in einem Einkaufszentrum gesorgt. Dabei war Augenzeugen zufolge ein verdächtiges Paket sichergestellt worden. Die Polizei bestätigte die Festnahme eines Mannes, der allerdings nichts mit dem blutigen Attentat nach dem Konzert zu tun haben dürfte.