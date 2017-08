Atletico Madrid gewinnt den "Audi- Cup"

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

07:44 Uhr: +FUSSBALL+

Atletico Madrid gewinnt "Audi- Cup" gegen Liverpool im Elfmeterschießen

Champions- League- Semifinalist Atletico Madrid hat den vom FC Bayern ausgerichteten "Audi- Cup" gewonnen. Im Endspiel setzten sich die Spanier gegen den FC Liverpool mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hattes es 1:1 gestanden. Tragischer Held war ausgerechnet Liverpool- Kapitän Jordan Hendersson. Er verschoss als Einziger seinen Elfmeter.

Foto: GEPA

22:23 Uhr: +FUSSBALL+

Hütters Young Boys überraschend im CL- Play- off

Die von Adi Hütter trainierten Young Boys Bern haben am Mittwoch überraschend das Play- off in der Qualifikation für die Fußball- Champions- League erreicht. Der Schweizer Vizemeister besiegte Dynamo Kiew nach der 1:3- Auswärtsniederlage im Hinspiel vergangene Woche zu Hause mit 2:0 (1:0).

Das Goldtor für die Berner, bei denen Thorsten Schick auf der Bank saß, erzielte der nur fünf Minuten zuvor eingewechselte Jordan Lotomba in der 90. Minute nach einem Eckball.

22:08 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa gibt in Stanford wegen Verletzung auf

Maria Scharapowa einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Russin gab vor ihrem Zweitrundenmatch beim WTA- Turnier in Stanford gegen die Ukrainerin Lesia Tsurenko wegen einer Verletzung im linken Unterarm auf. Die frühere Weltranglisten- Erste hatte diese Woche ihr erstes Match seit einer im Mai in Rom erlittenen Oberschenkelverletzung bestritten.

21:40 Uhr: +FUSSBALL+

Audi Cup: FC Bayern verliert auch gegen Napoli

Einen Tag nach der 0:3- Pleite gegen Liverpool verliert Bayern beim Audi Cup auch gegen SSC Napoli mit 0:2. Koulibaly brachte die Italiener nach einem Freistoß in der 14. Minute in Führung. Giaccherini (55.) fixierte den 2:0- Endstand. Damit hat der deutsche Rekordmeister bei seinem eigenen Heimturnier den letzten Platz belegt. Von den Fans gab es ein lautes Pfeifkonzert.

21:29 Uhr: +SEGELN+

Bildstein/Hussl bei 49er- EM auf 6. Zwischenrang

Die Österreicher Benjamin Bildstein/David Hussl liegen bei der Segel- EM vor Kiel in der 49er- Klasse voll auf Kurs Richtung Medal Race. Nach den Mittwoch- Wettfahrten rangierte das Duo an sechster Stelle. Bei der Foiling- Premiere des Nacra17 waren Thomas Zajac/Barbara Matz Zwölfte. Tanja Frank/ Lorena Abicht mussten sich mit dem 38. Platz begnügen.

Bildstein sprach nach den Plätzen 5, 13 und 9 von sehr schwierigen Windbedingungen. "Es war ein Tag, an dem man alles verlieren kann. Wir sind noch immer voll im Plan, um die Qualifikation fürs Medal Race zu schaffen. Wir sind sehr optimistisch."

Zajac/Matz hielten mit den Rängen 11, 14 und 11 zwar den zwölften Gesamtrang, der Rückstand auf die acht Positionen für das Finale wuchs aber an. "Es gab minimale Verbesserung im Bootsspeed wie auch im Bootshandling. Aber alles in allem ist es noch eine große Baustelle. Wir sind noch weit weg von dort, wo wir hinmüssen", erklärte der Olympia- Dritte.

18:55 Uhr: +FUSSBALL+

Bayern zum Saisonstart ohne James - Thiago fehlt im Supercup

Der FC Bayern München muss ohne Neuzugang James Rodriguez in die Bundesligasaison starten. Der Leihspieler von Real Madrid zog sich beim 0:3 gegen Liverpool am Dienstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu. James werde "in den kommenden Wochen" ausfallen, teilten die Bayern am Mittwoch mit.

Mittelfeldspieler Thiago hat gegen Liverpool eine Bauchmuskelverletzung erlitten. Er fehlt damit im Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund. David Alaba, der ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste, sollte am Donnerstag wieder individuell trainieren können.

18:10 Uhr: +TENNIS+

US- Open- Sieger Wawrinka nicht bei nächsten Masters- Turnieren

US- Open- Sieger Stan Wawrinka hat vor seiner anstehenden Titelverteidigung in New York weiter Verletzungsprobleme. Der Schweizer sagte am Mittwoch seine Teilnahme an den anstehenden Masters- 1000- Turnieren in Montreal und Cincinnati ab. Der Weltranglisten- Vierte leidet unter Problemen im linken Knie. Nach Konsultationen mit seinen Ärzten habe er sich für eine Absage entschieden, erklärte Wawrinka.

Foto: AP

Dem 32- Jährigen bleiben noch knapp vier Wochen, um für die US Open in New York fit zu werden. In Wimbledon war Wawrinka zuletzt schon in der ersten Runde gescheitert.

16:42 Uhr: +RADSPORT+

Tiroler Schwarz nach positivem Dopingtest suspendiert

Wenige Wochen nach Matija Kvasina (Felbermayr Wels) hat ein weiterer Fahrer eines österreichischen Rad- Teams einen positiven Dopingtest abgegeben. Der Tiroler Lucas Schwarz wurde laut Mitteilung der Österreichischen Anti- Doping Rechtskommission vom Mittwoch mit Wirkung vom 1. August vorläufig suspendiert.

Bei dem 24- Jährigen vom Team Tirol Cycling wurde bei einem Test außerhalb eines Wettkampfes am 20. Juni in Jenbach in der A- Probe EPO nachgewiesen. Schwarz gilt als guter Bergfahrer und absolviert seine erste Saison bei einem Continental- Team (3. Division).

16:34 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer muss für Davis Cup absagen

Österreichs Tennis- Routinier Jürgen Melzer hat am Achtelfinaltag des Kitzbüheler ATP- Turniers einen Abstecher zu den Beachvolleyball- Weltmeisterschaften auf die Wiener Donauinsel gemacht. Der 36- Jährige traf rechtzeitig für das Sechzehntelfinale seiner Landsfrauen Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer ein. Melzer muss wegen einer Ellbogenblessur an der linken Schlaghand derzeit pausieren.

Der ehemalige Weltranglisten- Achte musste daher auch seine Wildcard für das Generali Open in Kitzbühel zurückgeben, wovon der Steirer Sebastian Ofner profitierte. Bezüglich seines eigenen Comebacks macht sich der ältere der Melzer- Brüder keinen Druck. "Das muss jetzt ordentlich ausheilen. Ich hoffe, nach den US Open", antwortete Melzer. Alles in allem hofft er in vier bis fünf Wochen auf seine Rückkehr.

Für den Davis- Cup- Länderkampf vom 15. bis 17. September in Wels gegen Rumänien erteilte der ehemalige French- Open- Halbfinalist allerdings quasi schon eine Absage. "Das wird sich nicht ausgehen", sagte Melzer. Für das Heimspiel der Europa- Afrika- Zone I (1. Play- off) kann Österreichs Davis- Cup- Kapitän Stefan Koubek allerdings fix auf Österreichs Topspieler Dominic Thiem zählen.

15:48 Uhr +BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst im 1/16- Finale gegen US- Duo Brunner/Patterson

Die Auslosung für das Sechzehntelfinale hat den fix aufgestiegenen ÖVV- Herren- Teams am Mittwoch Gegner aus führenden Beach- Volleyball- Nationen gebracht. Für Clemens Doppler/Alexander Horst (Nr. 12) kommt es am Donnerstag in einem Match zweier Pool- Zweiter zum Duell mit dem US- Duo Theodore Brunner/Casey Patterson (17). Martin Ermacora/Moritz Pristauz (40) treffen auf die Brasilianer Pedro/Guto (8).

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

10:49 Uhr: +FUSSBALL+

Federer spielt in Montreal

Tennis- Superstar Roger Federer bestreitet vor den US Open in New York (28. August bis 10. September) zwei Vorbereitungsturniere. Der Schweizer, der am 8. August 36 Jahre alt wird, tritt nächste Woche beim ATP- Masters- 1000- Event in Montreal und unmittelbar danach beim Masters- 1000- Turnier in Cincinnati an. Federer hat seit 2011 nicht mehr in Montreal gespielt.

22:28 Uhr: +TENNIS+

Ex- Profi Golmard 43- jährig gestorben

Der frühere französische Tennisprofi Jerome Golmard ist am Dienstag im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Der ehemalige Weltranglisten- 22. litt an einer Amyotrophen Lateralsklerose (ALS), die zu seinem Tod geführt hat. Diese Erkrankung des motorischen Nervensystem ist auch als Lou- Gehrig- Krankheit bekannt. Golmard gewann zwei Turniere auf der ATP- Tour, 1999 in Dubai und 2000 in Chennai.

20:56 Uhr: +RADSPORT+

Sagan nach Platz drei weiter Führender der Polen- Rundfahrt

Weltmeister Peter Sagan hat bei der Polen- Radrundfahrt seinen zweiten Etappensieg verpasst, die Führung im Gesamtklassement aber erfolgreich verteidigt. Der Slowake belegte auf der vierten Etappe über 238 Kilometer von Zawiercie nach Zabrze am Dienstag den dritten Platz hinter Tagessieger Caleb Ewan und Danny van Poppel. Der Niederösterreicher Gregor Mühlberger kam als 20. ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Sagan mit einem Vorsprung von zehn Sekunden vor dem Belgier Dylan Teuns. Sein Bora- Teamkollege Mühlberger liegt mit 3:17 Minuten Rückstand auf dem 39. Rang.

19:38 Uhr: +FUSSBALL+

Christoph Daum bleibt Rumäniens Teamchef

Der Deutsche Christoph Daum bleibt trotz anhaltender Kritik an seiner Person bis zum Ende seines Vertrages 2018 rumänischer Teamchef. Dies gab Verbandschef Razvan Burleanu am Dienstag in Bukarest bekannt, wie der nationale Verband (FRF) auf seiner Webseite mitteilte. Damit wolle er allen weiteren Spekulationen den Boden entziehen, sagte Burleanu nach einer Vorstandssitzung.

Der frühere Austria- Meistertrainer Daum war in die Kritik geraten, weil sich die Erwartungen in ihn nicht erfüllt hatten. In der Qualifikation für die WM 2018 in Russland liegt Rumänien in Gruppe E abgeschlagen nur auf dem vierten Platz. Die Mannschaft holte aus sechs Spielen lediglich sechs Punkte.

15:52 Uhr: +FUSSBALL+

Englands Torfrau Bardsley fällt mit Beinbruch aus

Englands Fußballerinnen müssen das EM- Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande am Donnerstag (20.45 Uhr) in Enschede ohne Stammtorfrau Karen Bardsley bestreiten. Die 32- Jährige von Manchester City erlitt im Viertelfinale gegen Frankreich (1:0) am Sonntag einen Beinbruch. Das bestätige der englische Fußball- Verband (FA) am Dienstag.

Für Bardsley wird Liverpools Siobhan Chamberlain gegen die Niederlande zwischen die Pfosten rücken. Zudem muss Englands Trainer Mark Sampson auch die gesperrte Mittelfeldspielerin Jill Scott ersetzen.

14:45 Uhr: +FUSSBALL+

Altachs Arena bald europatauglich: Tribünenbau beschlossen

Altach kann nun den geplanten Neubau der Südtribüne in der Cashpoint Arena in Angriff nehmen. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Die Finanzierungslücke, die den Baubeginn verzögert hatte, wurde unter anderem dank einer Förderzusage des Landes Vorarlberg geschlossen. Damit dürfen die Vorarlberger etwaige zukünftige Europacup- Duelle auch im eigenen Stadion austragen. Mit der Baumaßnahme wird die Tribüne bei nationalen Spielen 2.200, bei internationalen Spielen 1.650 Personen Platz bieten. Die Sitzplatzkapazität steigt auf 5.000 Personen, wodurch die vom europäischen Fußballverband UEFA (ab der dritten Qualifikationsrunde) vorausgesetzten 4.500 Sitzplätze übertroffen werden. Bis zuletzt mussten die Vorarlberger stets nach Innsbruck ausweichen. Auch das Rückspiel gegen KAA Gent in der Qualifikation zur Europa League am Donnerstag (20.30 Uhr) findet im Innsbrucker Tivoli- Stadion statt.

11:18 Uhr: +EISHOCKEY+

Black Wings Linz verpflichteten Ex- Salzburger Kristler

Die Black Wings Linz haben ihren Sturm mit dem langjährigen ÖEHV- Teamspieler Andreas Kristler verstärkt. Das gab der Club aus der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Dienstag bekannt. Der bald 27- jährige Kristler hatte sich in der abgelaufenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen, sein Vertrag bei den Red Bulls Salzburg wurde nach sechs Jahren, darunter zwei Meistertitel, nicht mehr verlängert. Der frühere Villacher befindet sich allerdings noch im Reha- Training. "Da braucht es Geduld, aber ich hoffe, dass ich den Fans schon bald zeigen kann, dass ich alles für die Mannschaft geben werde", wurde Kristler in einer Aussendung der Linzer zitiert. Mit einem Comeback auf dem Eis rechnen Verein und Spieler frühestens im November.

10:25 Uhr: +BASKETBALL+

Perica neuer Head- Coach der Dukes Klosterneuburg

Nach dem letzten Tabellenrang in der abgelaufenen Saison setzt Basketball- Bundesligist Dukes Klosterneuburg auf ein bekanntes Gesicht: Die Niederösterreicher gaben am Dienstag die Verpflichtung von Ante Perica als Head- Coach bekannt. Der 47- jährige Kroate betreute bereits die Oberwart Gunners und die Kapfenberg Bulls. Zuletzt war Perica als Nachwuchsleiter in seiner Heimat beim BC Split tätig. "Ante Perica kennt die österreichische Liga und er hat gezeigt, dass er mit jungen Spielern erfolgreich arbeiten kann. Er war unser Wunschkandidat für den Trainerposten und ich bin froh, dass wir ihn verpflichten konnten", meint Dukes- Obmann Werner Sallomon. Perica selbst ist ähnlich zuversichtlich: "Der Klub ist bekannt dafür, auf junge Spieler zu setzen und ich bin zuversichtlich, hier etwas aufbauen zu können. Ich denke, wir werden nächste Saison schon einen deutlichen Schritt nach vorne machen."

09:46 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa gewann in Stanford erstes Match nach Verletzung

Die frühere Tennis- Weltranglisten- Erste Maria Scharapowa hat sich nach überstandener Oberschenkelverletzung mit einem Sieg zurückgemeldet. Die Russin gewann beim WTA- Turnier in Stanford am Montag 6:1,4:6,6:0 gegen die US- Amerikanerin Jennifer Brady. Im Achtelfinale der mit knapp 711.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung trifft sie auf die Ukrainerin Lessia Zurenko. Für Scharapowa war es das erste Match bei einem US- Hartplatzturnier seit 2015. Bei den Australian Open 2016 wurde sie positiv auf Meldonium getestet und musste eine 15- monatige Dopingsperre verbüßen. Nach ihrer Rückkehr auf die Tour Ende April in Stuttgart hatte sich die 30- Jährige beim Turnier in Rom eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und musste seitdem pausieren. In Stanford ist die auf Platz 171 der Weltrangliste geführte Scharapowa dank einer Wildcard dabei.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

08:10 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm- Gegner Fenerbahce muss Kjaer- Abgang verkraften

Der Däne Simon Kjaer wechselt von Fenerbahce Istanbul nach Spanien zum FC Sevilla. Kjaer, der zuvor schon für den VfL Wolfsburg und AS Roma aufgelaufen war, hat am Montag den obligatorischen Medizincheck in Sevilla absolviert. Im Hinspiel der Europa- League- Quali gegen Sturm Graz war der Innenverteidiger wegen einer Wadenverhärtung nicht zum Einsatz gekommen. Für das danische Team bestritt er bisher 67 Partien und erzielte drei Treffer.

Foto: AFP

22:01 Uhr: +SPORTMIX+

Paris richtet Sommerspiele 2024 aus

Paris soll die Olympischen Spiele 2024 ausrichten. Als Gastgeber der Sommerspiele 2028 ist Los Angeles vorgesehen. Dies gab das Internationale Olympische Komitee am Montag in Lausanne bekannt gab. Die beiden künftigen Olympia- Gastgeber haben gemeinsam mit dem IOC eine Vereinbarung erzielt und sich auf eine Reihenfolge geeinigt. Der Vertrag muss noch von der Vollversammlung der IOC- Mitglieder am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima gebilligt werden. Ein Beschluss gilt als Formsache.

15:59 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg ohne Stangl und Rzatkowski nach Rijeka

Red Bull Salzburg wird die Reise zum Champions- League- Qualispiel bei HNK Rijeka (Mittwoch, 20.45 Uhr) ohne Stefan Stangl und Marc Rzatkowski antreten. Wie Österreichs Serienmeister am Montag bekanntgab, erlitt Außenverteidiger Stangl einen Muskelfaserriss, Mittelfeldakteur Rzatkowski laboriert an muskulären Problemen. Das Hinspiel der dritten Qualirunde endete 1:1.

Foto: GEPA

14:38 Uhr: +SCHIESSEN+

Nächste österreichische EM- Medaille in Baku

Der rot- weiß- rote Medaillenregen bei der Europameisterschaft der Sportschützen in Baku hat sich am Montag fortgesetzt. Das Männerteam mit Gernot Rumpler, Bernhard Pickl und Stefan Rumpler musste sich im 300- m-Dreistellungsmatch nur Frankreich und der Schweiz geschlagen geben und eroberte Bronze. Es war bereits das zehnte Edelmetall für Österreich bei diesen Titelkämpfen.

14:25 Uhr: +MOTORSPORT+

Debütsieg für Ferdinand Habsburg in Formel- 3-EM

Österreichs Nachwuchs- Autorennfahrer Ferdinand Habsburg ist am Wochenende in Spa eine Premiere gelungen. Der 20- jährige Wiener mit Salzburger Wurzeln gewann auf der sieben Kilometer langen GP- Strecke in Belgien von Startplatz acht aus erstmals einen Lauf zur FIA- Formel- 3-EM. Der Kaiser- Urenkel liegt als Achter der Gesamtwertung u.a. vor Mick Schumacher, weiter geht es Mitte August in Zandvoort.

14:05 Uhr: +TRIATHLON+

Bronze für Carina Wasle bei Cross- EM in Rumänien

Bei der ETU- Crosstriathlon- Europameisterschaft in Targu Mures in Rumänien (1.000 m Schwimmen, 20 km Mountainbike, 6,2 km Laufen) hat die Tirolerin Carina Wasle Platz drei geschafft und damit die Bronzemedaille geholt. Bei den Herren belegte Dominik Wychera Platz neun.

13:50 Uhr: +FUSSBALL+

Peter Stöger hofft auf Europacup- Duell mit der Austria

Köln- Trainer Peter Stöger hat für die Gruppenphase der Europa League klare Wunschgegner. "Milan, weil das von den Fans immer wieder gefordert wird. Das wäre cool. Ich persönlich würde mir Austria Wien wünschen. Das würde bedeuten, dass sich die Wiener qualifizieren. Und für meinen Co- Trainer Manfred Schmid und mich wäre es etwas Besonderes, gegen unsere alten Jungs zu spielen", wo Stöger gegenüber "Sport 1". Die Rheinländer haben sich erstmals seit 25 Jahren für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. "Es ist etwas passiert, wovon man träumt", sagte Stöger.

Foto: GEPA

10:12 Uhr: +RADSPORT+

Eibegger Dritter bei GP Kranj in Slowenien

Radprofi Markus Eibegger hat am Sonntag beim Eintagesrennen GP Kranj (UCI- Kategorie 1.2) in Slowenien Platz drei belegt. Der gebürtige Steirer vom Team Felbermayr Wels musste sich nach 157 Kilometern im Sprint einer 16- köpfigen Spitzengruppe nur den Slowenen Matej Mugerli und Ziga Jerman geschlagen geben.

10:09 Uhr: +TENNIS+

John Isner gewann auch Turnier in Atlanta

Eine Woche nach dem Turniersieg auf Rasen in Newport ist John Isner auch auf Hartplatz in Atlanta seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 32- Jährige besiegte am Sonntag im Finale seinen US- Landsmann Ryan Harrison 7:6(6),7:6(7). Isner ist damit als Weltranglisten- 18. nun vor Jack Sock wieder die Nummer eins der USA. Er hält nach seinem vierten Atlanta- Titel nun bei zwölf Turniersiegen.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

09:39 Uhr: +FUSSBALL+

Zwangspause für Rapids Tamas Szanto

Mittelfeldspieler Tamas Szanto wird Rapid länger fehlen als zunächst gedacht. Die Schmerzen im Leistenbereich des 21- Jährigen haben sich als Leistenburch herausgestellt. Wie der Klub auf seiner Homepage mitteilt, wird sich der Ungar in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen müssen. Nach Klub- Angaben wird der U21- Teamspieler Ungarns im Laufe des Septembers wieder einsatzfähig sein. Szanto bestritt bisher 39 Pflichtspiele für Rapid und erzielte fünf Tore.

Foto: GEPA



09:17: +FORMEL E+

Brasilianer Di Grassi holt sich in Montreal den Titel

Der Brasilianer Lucas di Grassi hat sich am Sonntag im zwölften und letzten Rennen der Formel- E-Saison 2016/2017 seinen Titeltraum erfüllt. Dem Südamerikaner genügte beim abschließenden Rennen der Elektro- Rennserie in Montreal Platz sieben in seinem Abt- Audi zum erstmaligen Gesamtsieg. "Ich habe immer gesagt, dass wir nie aufgeben und bis zum letzten Meter kämpfen werden", sagte di Grassi, der erst am Samstag mit seinem zweiten Saisonsieg die Gesamtführung übernommen hatte. 2015 war er Dritter, 2016 Zweiter im Klassement gewesen. Er sorgte zugleich für den ersten Triumph des einzigen deutschen Teams, Abt Schaeffler Audi Sport, in der Rennserie.

Foto: AP

08:10 Uhr: +FUSSBALL+

Nemanja Matic vor Wechsel von Chelsea zu Manchester United

Chelseas Mittelfeldstar Nemanja Matic steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Laut britischen Medienberichten wurde der Spieler auf dem Trainingskomplex von ManUnited gesichtet und soll auch bereits die medizinischen Tests absolviert haben. Der Wechsel für kolportierte 40 Mio. Pfund (44,66 Mio. Euro) soll am Montag offiziell werden. Es wäre die Wiedervereinigung von Matic mit seinem früheren Trainer Jose Mourinho. Der am Dienstag 29 Jahre alt werdende Serbe war von Mourinho in dessen Trainerzeit bei Chelsea im Jänner 2014 für 21 Mio. Pfund verpflichtet worden. Der 32- fache Internationale wird im Old- Trafford- Stadion u.a. auch seinen früheren Chelsea- Mittelfeldkollegen Juan Mata wiedersehen und gegen Michael Carrick und Marouane Fellaini um einen Fixplatz kämpfen.