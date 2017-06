Atlantik- Pazifik- Zug soll durch Südamerika rollen

Boliviens Staatspräsident Evo Morales will das Jahrhundertprojekt einer Zugstrecke vom Atlantik zum Pazifik bis zum Jahr 2025 Realität werden lassen. "Dieser Zug zwischen den Ozeanen wird der Panamakanal des 21. Jahrhunderts", sagte Morales in einem Interview. "Der Traum ist, dass er bis 2015 fertiggestellt wird, wenn Bolivien 200 Jahre Unabhängigkeit feiert". Bolivien werde die meisten Investitionen tragen, mit Hilfe Chinas und Europas, so der Präsident.