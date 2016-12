Asylwerber (18) geht in Heim auf Polizisten los

Gegen 23 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, woraufhin sich die Beamten auf den Weg zur Unterkunft in Scharnstein machten. Vor Ort entdeckten sie zwei stark betrunkene Asylwerber, "die andere Mitbewohner bedrängten", so die Exekutive via Aussendung.

Die Uniformierten wollten daraufhin schlichtend eingreifend. Im Zuge dessen verlor der 18- jährige Algerier offenbar die Nerven und wollte aus dem Fenster springen. Die Polizei konnte ihn jedoch gerade noch rechtzeitig zurückhalten.

Der Bursche setzte sich daraufhin "mit Händen und Füßen" gegen die Beamten zur Wehr, er konnte jedoch überwältigt werden und wurde festgenommen. Im Anschluss daran nahm sich ein Arzt des Algeriers an und untersuchte ihn. Der 18- Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.