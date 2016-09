Asylbetreuerin entgeht Vergewaltigung nur knapp

Sexattacke auf eine Asylbetreuerin in Mühldorf am Inn in Bayern: Ein 23- jähriger Mann aus Afghanistan verwickelte die Frau abends in ein Gespräch, wurde dabei aber immer zudringlicher. Als er seinem Opfer auch noch die Kleider vom Leib reißen wollte und es schlug, eskalierte die Situation völlig. Die geschockte Frau konnte sich mit einem Biss gegen ihren Peiniger wehren. Der 23- Jährige ließ schließlich von ihr ab und wurde kurz darauf festgenommen.