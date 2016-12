Asyl- Obergrenze wird heuer nicht erreicht

Nun ist es offiziell: Die von der Regierung festgelegte Obergrenze für Asylanträge wird heuer nicht erreicht. Das gab das Innenministerium Dienstagfrüh bekannt. Wären vor Jahresende 37.500 Ansuchen eingebracht worden, hätte die Regierung per Verordnung die Antragstellung in Österreich deutlich erschwert. In den ersten elf Monaten des Jahres erfolgten zudem 9755 Außerlandesbringungen.