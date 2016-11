Asyl- Mafia kassierte in zwei Jahren 3,8 Mrd. Euro

Bei der genauen Durchsicht der 103 Seiten des aktuellen Berichts des IAB fallen sofort Daten auf, die bisher von kaum einem Medium veröffentlicht worden sind: So beantworteten die 4500 interviewten Flüchtlinge nicht nur Fragen zu ihrem Demokratiebewusstsein und Gleichberechtigung, sondern auch zu ihrer Flucht nach Europa und zu den Kosten dieser meist illegalen Einreise.

Fluchtgründe: Krieg und "schlechtes Leben"

So war zwar für 70 Prozent der befragten Flüchtlinge die "Angst vor gewaltsamen Konflikten" ein Grund, das Herkunftsland zu verlassen, jedoch gaben auch 39 Prozent der Befragten an, dass sie aufgrund von "schlechten persönlichen Lebensbedingungen" die gefährliche Reise auf sich nahmen. Sieben Prozent der Flüchtlinge sagten, dass sie die Familie nach Europa geschickt hätte (Mehrfachnennungen waren möglich, Anm.).

Interessant sind auch die Angaben der Asylwerber, warum sie nicht in den Transitländern (Griechenland, Serbien etc.) geblieben sind: 55 Prozent meinten, dort seien die Lebensbedingungen "zu schlecht".

7137 Euro im Schnitt für die Flucht nach Deutschland

Und die Migranten nannten in den Interviews auch die Kosten ihrer Reisen. Im Schnitt gab jeder Befragte 7137 Euro aus, 3103 Euro gingen davon an die Fluchthelfer - damit ist erneut belegt, dass die Asyl- Mafia 3,82 Milliarden Euro verdient haben muss, da in den Jahren 2015 und heuer 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland und mindestens 130.000 nach Österreich gekommen sind.

Übrigens: Im Schnitt verdienten die Flüchtlinge (laut Selbstauskunft) in ihren Herkunftsländern nicht mehr als 555 Euro, jene aus Afghanistan sogar nur 327 Euro, und die Migranten, die vom Westbalkan kamen (Albanien, Serbien, Kosovo etc.) nicht mehr als 191 Euro netto pro Monat.

