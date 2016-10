Astronauten docken an Chinas Raumlabor an

China hat erstmals Astronauten zu seinem neuen Raumlabor "Tiangong 2" gebracht. Das Raumschiff "Shenzhou 11" dockte am Mittwoch am Raumlabor an, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die beiden Astronauten an Bord des Raumschiffes hätten daraufhin das Labor betreten. China ist das dritte Land nach den USA und Russland, dem ein Andockmanöver im Weltall glückte.