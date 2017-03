Asteroid fliegt am Sonntag knapp an Erde vorbei

Am späten Sonntabend wird ein circa drei bis elf Meter großer Asteroid, den Astronomen am Mittwoch entdeckt haben, relativ knapp an der Erde vorbeifliegen. Um 22.19 Uhr MESZ passiert der kosmische Brocken mit dem Katalognamen "2016 FU102" in der - in astronomischen Maßstäben - geringen Entfernung von rund 211.000 Kilometern unserem Planeten. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Distanz zwischen der Erde und dem Mond.