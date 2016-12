Assad- Armee fliegt wieder Luftangriffe auf Aleppo

Aleppo wurde Mittwochfrüh von heftigem Beschuss erschüttert, wie ein AFP- Korrespondent berichtete, der sich in den letzten von Rebellen kontrollierten Gebieten in Ost- Aleppo aufhielt. Der Reporter sah einen Panzer der Regierungstruppen, der auf die Rebellengebiete feuerte, sowie mehrere verletzte Zivilisten.

Eine aktuelle Aufnahme nach den jüngsten Bombardements auf Ost-Aleppo vom Mittwoch Foto: ASSOCIATED PRESS

Der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdulrahman, sagte, Einheiten der Armee von Syriens Staatschef Bashar al- Assad hätten Mittwochfrüh Dutzende Granaten auf die Rebellengebiete abgeschossen. Die Rebellen hätten wiederum mindestens acht Granaten auf Gebiete unter Regierungskontrolle gefeuert.

"Sehr intensive Zusammenstöße an allen Frontlinien"

Später meldete die Beobachtungsstelle Luftangriffe der syrischen Armee in mehreren Teilen der Rebellengebiete. Es gebe "sehr intensive Zusammenstöße an allen Frontlinien" und offenbar auch Opfer. Die Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Aktivisten in Syrien, ihre Angaben sind kaum zu überprüfen.

Das mit Assad verbündete Russland machte die Rebellen für den erneuten Gewaltausbruch verantwortlich. Die Aufständischen hätten im Morgengrauen "die Waffenruhe ausgenutzt", um die Linien der syrischen Regierungseinheiten im Nordwesten Aleppos zu durchbrechen, so die russische Armee. Die syrischen Truppen hätten daher die "Befreiungseinsätze verlängert". Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in Moskau, er rechne damit, dass der Widerstand der Rebellen in Aleppo noch "zwei bis drei Tage" andauere.

Russlands Außenminister Lawrow Foto: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Das syrische Staatsfernsehen berichtete, bei Granatenangriffen der Rebellen auf zwei Viertel unter Regierungskontrolle seien mindestens sieben Zivilisten getötet und weitere verletzt worden.

Knapp 1000 aus Aleppo herausgebrachte Menschen wurden dem türkischen Roten Halbmond zufolge an einem Kontrollpunkt der iranischen Miliz festgehalten. "Diese Leute haben den russischen Kontrollpunkt passiert", sagte der Chef der Hilfsorganisation, Kerem Kinik, der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. "Aber nachdem sie Aleppo verlassen haben, wurden sie an einem zweiten Kontrollpunkt gestoppt, wo iranische Miliz anwesend ist." Dort sei ihnen die Weiterreise untersagt worden.

Erdogan: Russland hat Waffenruhe verletzt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte ein Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zur jüngsten Eskalation in Aleppo an. Die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen hätten die vereinbarte Waffenruhe verletzt, sagte Erdogan, Assad begehe in Ost- Aleppo Kriegsverbrechen. Erdogan forderte einen Korridor, über den Zivilisten die Stadt verlassen können.

Viel zu besprechen: Putin (li.) und Erdogan Foto: APA/AFP/TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE/KAYHAN OZER

Laut Angaben von Medecins du Monde (Ärzte der Welt) sind noch etwa 100.000 Menschen auf einem Gebiet von lediglich fünf Quadratkilometern im Osten der Stadt eingeschlossen. Die Präsidentin der Hilfsorganisation, Francoise Sivignon, sagte, die Zivilbevölkerung müsse aus dieser "Hölle" gerettet werden.

Assad- Regime setzt Massenevakuierung aus

Die erst am Vortag geschlossene Vereinbarung zur Evakuierung von Zivilisten und Rebellen aus Ost- Aleppo wurde am Mittwoch ausgesetzt. Eine regierungsnahe Quelle sagte, das syrische Regime habe Einwände, weil statt 2000 Kämpfern nun "mehr als 10.000 Menschen" die Rebellengebiete verlassen sollten. Zudem forderte die Regierung eine Namensliste, um zu prüfen, ob Geiseln oder Häftlinge unter den Betroffenen sind.

Wie eine AFP- Korrespondentin im von Regierungseinheiten kontrollierten Teil des Viertels Salaheddin berichtete, standen Mittwochfrüh etwa 20 Busse stundenlang für die Evakuierungsaktion bereit. Es habe sich aber nichts getan, die Busfahrer hätten geschlafen. In den letzten von den Rebellen gehaltenen Gebieten von Ost- Aleppo, insbesondere im Viertel al- Mashad, warteten seit 5 Uhr früh zahlreiche Zivilisten auf einen Beginn der Evakuierungen.

Eine Schlange leerer Busse in Aleppo Foto: APA/AFP/GEORGE OURFALIAN

Rebellen kritisierten, die syrische Regierung und der mit ihr verbündete Iran blockierten die Umsetzung der Vereinbarung. Ein Vertreter der einflussreichen Rebellengruppe Nureddin al- Sinku warf der syrischen Führung und dem Iran vor, neue Bedingungen zu anderen Konfliktgebieten zu stellen.

Der französische Außenminister Jean- Marc Ayrault forderte eine Überwachung der geplanten Evakuierungen durch UN- Beobachter. EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker rief alle Konfliktparteien auf, einen sicheren Abzug von Zivilisten aus Aleppo zu ermöglichen.