Asfinag- Mitarbeiter stoppt Alko- Geisterfahrerin

Laut Polizeiangaben fuhr die 38- Jährige am frühen Sonntagmorgen von München kommend zunächst in Richtung Tirol. Am Tunnelausgang änderte die Betrunkene dann offenbar ihre Meinung und wollte wieder zurück nach Deutschland fahren.

Ohne Rücksicht auf Verluste drehte die Frau daher mit ihrem Auto unmittelbar nach dem Röhrenausgang mit quietschenden Reifen in James- Bond- Manier wieder um - und raste auf der falschen Fahrbahn zurück.

"Konnte Pkw mittels Aufblendlicht stoppen"

Die anderen Verkehrsteilnehmer hatten großes Glück, denn Rade Jovanovic - unterwegs zum Sonntagsdienst am Asfinag- Stützpunkt in Hohenhems - reagierte gleich auf den automatisch ausgelösten Alarm und verhinderte so eine Katastrophe!

Asfinag-Mitarbeiter Rade Jovanovic an seinem Arbeitsplatz: Er verhinderte eine Katastrophe. Foto: Asfinag

"200 Meter vor dem Ausfahrtsportal kam sie mir entgegen. Ich konnte den Pkw mittels Aufblendlicht stoppen und rasch den Autoschlüssel abziehen", so der "Straßenengel".

Jovanovic konnte der Betrunkenen den Autoschlüssel wegnehmen. Foto: Asfinag/Alexander Kriegel

Rasch eintreffende Polizisten der Autobahninspektion Dornbirn nahmen der Frau den Führerschein ab.

Mark Perry und Matthias Lassnig, Kronen Zeitung/krone.at