Arsenals Sanchez weint und lacht nach Auswechslung

Mit 0:4 kommt Arsenal bei den von Jürgen Klopp trainieren "Reds" in Liverpool unter die Räder. Alexis Sanchez durfte, zur Überraschung vieler, von Beginn an ran. Der Chilene wurde über den gesamten Transfersommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Bayern München galt lange als fixes Ziel des 28- Jährigen. Zumal sein Vertrag nur noch ein Jahr gültig ist, sprich Arsenal nur noch diesen Sommer eine hohe Ablösesumme kassieren könnte.

Enttäuscht über eigene Leistung

Nach 62 Minuten wurde Sanchez schlussendlich ausgewechselt. An der ideenlosen Vorstellung der "Gunners" konnte auch Sanchez nichts ändern. Für ihn kam Olivier Giroud auf den Platz.

Auf der Ersatzbank senkte Sanchez seinen Kopf, vergrub sein Gesicht im Trikot und weinte. Anschließend winkte er mit traurigem Blick den mitgereisten Arsenal- Fans zu. Als Arsenal das vierte Gegentor bekam fing die Kamera Sanchez erneut auf der Ersatzbank ein. Dieses Mal sah man den Chilenen ironisch grinsen. Kurz später versuchte er seine Miene wieder zu verfinstern.

Spekulationen kochen hoch

Natürlich sorgten diese Bilder für Spekulationen. Der britische "Sky"- Experte Gary Neville versuchte eine Erklärung für das Verhalten des Arsenal- Stars zu finden. "Ich bezweifle, dass er sich dessen bewusst war, dass eine Kamera auf ihn gerichtet ist. Ich weiß aber nicht, worüber er gelacht hat", so der ehemalige Verteidiger Neville.

Gut möglich, dass dieses Sanchez- Schauspiel auf der Bank die Abschlussvorstellung eines Wechseltheaters war und sich der 28- Jährige noch diese Woche aus London verabschiedet.