Arsenal verpasst mit 1:2 bei Everton Platz eins!

D

verloren am Dienstag beim FC Everton mit 1:2 (1:1) und blieben drei Zähler hinter Tabellenführer Chelsea. brachte Arsenal in Führung (20.), Seamus Coleman (44.) und Ashley Williams (86.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber.

Meister Leicester City verlor mit dem Österreicher Christian Fuchs in Bournemouth mit 0:1 und liegt nur an 14. Stelle. Die restlichen acht Partien der 16. Runde finden an diesem Mittwoch statt.

Die Ergebnisse des 16. Spieltages:

Dienstag

Bournemouth - Leicester City 1:0

Everton - Arsenal 2:1

Mittwoch

Middlesbrough - Liverpool (20.45 Uhr)

Sunderland - Chelsea (20.45 Uhr)

West Ham - Burnley (20.45 Uhr)

Crystal Palace - Manchester United (21 Uhr)

West Bromwich - Swansea City (21 Uhr)

Manchester City - Watford (21 Uhr)

Stoke City - Southampton (21 Uhr)

Tottenham Hotspur - Hull City (21 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 12 9 1 2 18 28 2. Liverpool 12 8 3 1 16 27 3. Manchester C. 12 8 3 1 16 27 4. Arsenal 12 7 4 1 13 25 5. Tottenham 12 6 6 0 10 24 6. Manchester U. 12 5 4 3 3 19 7. Everton 12 5 4 3 2 19 8. Watford 12 5 3 4 -3 18 9. Bournemouth 12 4 3 5 -2 15 10. Southampton 12 3 5 4 0 14 11. Burnley 11 4 2 5 -4 14 12. West Bromwich 11 3 4 4 -3 13 13. Stoke 12 3 4 5 -6 13 14. Leicester 12 3 3 6 -6 12 15. Middlesbrough 12 2 5 5 -3 11 16. Crystal Palace 12 3 2 7 -4 11 17. West Ham 12 3 2 7 -10 11 18. Hull City 12 3 1 8 -17 10 19. Sunderland 12 2 2 8 -9 8 20. Swansea 12 1 3 8 -11 6