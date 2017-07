Arsenal holt Lyon- Stürmer Lacazette für 60 Mio. !

Lacazette hatte in der letzten Saison für Lyon 28 Tore in 30 Liga- Spielen erzielt. "Wir sind sehr froh, dass er zu uns gekommen ist", sagte Arsenals Trainer Arsene Wenger. "Er hat über die letzten Jahre bewiesen, dass er Tore schießen kann und ein sehr effizienter Stürmer ist." Der Angreifer hat in den abgelaufenen drei Spielzeiten zumindest je 20 Tore erzielt.

Der Abschied aus Lyon könnte der Dominostein sein, der mehrere Folgetransfers in Europa auslösen könnte. So steht auch Arsenals Starstürmer Alexis Sanchez dem Vernehmen nach auf dem Sprung zu einem neuen Klub; als Favorit gilt Manchester City. Aber auch Bayern München wurde zuletzt immer wieder als neuer Klub für den Chilenen genannt.