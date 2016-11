Arktis: Obama untersagte neue US- Ölbohrprojekte

Angesichts des "einzigartigen" Ökosystems der Arktis und des "nachlassenden Interesses der Industrie" sei der Verzicht auf Bohrgenehmigungen "der richtige Weg", erklärte Innenministerin Sally Jewell. Umweltschützer begrüßten die Entscheidung. Der Zeitpunkt könne "nicht günstiger sein", erklärte die Umweltschutzorganisation Sierra Club mit Blick auf den Amtsantritt von Obamas Nachfolger Donald Trump im Jänner. Trump hatte im Wahlkampf eine Ausweitung der Öl- und Gasförderung in den USA angekündigt.

US-Präsident Obama mit der peruanischen Vizepräsidentin Mercedes Araoz am Flughafen von Lima Foto: APA/AFP/APEC PERU 2016/STR

Republikaner wollen nach Obama alles rückgängig machen

Die Republikaner, die in beiden Kongresskammern in der Mehrheit sind, kündigten bereits an, die Entscheidung wieder rückgängig zu machen. In seinen letzten Wochen im Amt baue Obama noch "neue Hindernisse für die Energieentwicklung" der USA auf, kritisierte der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Paul Ryan.

Paul Ryan Foto: ASSOCIATED PRESS

Obama und Putin treffen in Lima aufeinander

Obama befindet sich nach seiner "Abschiedstour" in Europa nun in Peru, in dessen Hauptstadt Lima ab Sonntag ein dreitägiger Gipfel der Asiatisch- Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stattfindet. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin wird in Lima erwartet. Zwischen ihm und Obama war es zu starken Spannungen wegen des Syrienkonflikts gekommen. Ein bilaterales Gespräch ist nicht geplant, eine kurze Begegnung gilt aber am Rande des Gipfels als möglich. Beide reden im Rahmen eines Wirtschaftsforums, am Sonntag folgt der politische Gipfel der APEC.