Arena folgt Klinsmann als USA- Teamchef nach

Der fünffache Meister in der Major League Soccer (MLS) und zweifache Gold- Cup- Sieger (2002, 2005) übernimmt das Team in der entscheidenden Qualifikationsphase für die WM 2018 in Russland nach zwei Spielen punktelos. Die Top drei der Sechser- Gruppe lösen ein Fixticket, der Vierte hat noch im interkontinentalen Play- off eine Chance auf einen WM- Platz.

"Bruce war bei uns ganz oben auf der Liste", verdeutlichte Verbandspräsident Sunil Gulati, dass sein Wunschkandidat zugesagt hatte. Zuletzt hatte Arena acht Jahre den MLS- Klub Los Angeles Galaxy betreut.

Klinsmann war am Montag nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen nach fünf Jahren entlassen worden. Daheim gegen Mexiko hatte es ein 1:2, in Costa Rica ein 0:4 gegeben. Mit ihm musste sein österreichischer Co- Trainer Andreas Herzog gehen. Arena war als Aktiver Tormann, sein einziges Länderspiel hatte er 1973 bestritten.