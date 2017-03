Arbeiter von "herausgesprengter" Felge getötet

Nach dem tragischen Tod zweier Mechaniker am Freitagnachmittag in Stams in Tirol ist die Ursache geklärt. Laut Polizei wurde die Stahlfelge eines Lkw- Reifens aufgrund zu hohen Reifendrucks bei Schweißarbeiten regelrecht herausgesprengt, die beiden Männer wurden von dem umherwirbelnden Geschoss getroffen und waren offenbar sofort tot.