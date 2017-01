Arbeiter nach 20- Meter- Sturz im Spital verstorben

Nach einem rund 20 Meter tiefen Sturz aus dem achten Stock eines Wohnhauses ist ein 28 Jahre alter Arbeiter am Dienstag in Innsbruck im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war gerade mit dem Tausch von Fenstern beschäftigt gewesen, als er das Gleichgewicht verlor und rücklings in die Tiefe stürzte.