Anti- Terror- Zugriff in Wien: 2 Syrer festgenommen

Dutzende Polizisten der Spezialeinheit Cobra "begleiteten" die Staatsanwälte zu den insgesamt fünf Hausdurchsuchungen und sorgten etwa auf dem Mariahilfer Gürtel im 15. Bezirk vor einem orientalischen Lokal für Aufregung. Über die Hintergründe des Einsatzes halten sich Exekutive und Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das laufende Verfahren bedeckt.

Verbindung zum IS?

Doch offenbar wurden die Ermittler im Zuge ihrer Aktion fündig. Nach "Krone"- Informationen wurden eine 48- jährige Syrerin sowie ein Landsmann (36) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Mitglieder in einer terroristischen Organisation zu sein - eine Verbindung zum IS scheint in diesem Licht durchaus wahrscheinlich.

Eine konkrete Anschlagsgefahr in Österreich soll von dem Pärchen allerdings nicht ausgegangen sein.

