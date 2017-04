Anti- Terror- Übung nach Geheim- "Drehbuch" in OÖ

Um den Einsatz von Polizei, Rettung, Feuerwehr und anderen Behörden realitätsnah erproben zu können, wurden im Vorfeld kaum Details zu der Übung bekannt gegeben. "Das 'Drehbuch' kennt aber nur eine Handvoll Eingeweihter."

"Zivilbevölkerung möglichst wenig tangiert"

Nur so viel: Die Übung findet an mehreren Orten im oberösterreichischen Zentralraum statt, der Auftakt fand in der Kaserne Linz- Ebelsberg statt. Man habe die Orte so gewählt, dass "die Zivilbevölkerung möglichst wenig tangiert wird", sagt der Polizeidirektor.

LH Thomas Stelzer, Landespolizeichef Andreas Pilsl und Innenminister Wolfgang Sobotka (v.l.n.r.) Foto: FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Aus der Presseabteilung der Polizei in Wien kommen zehn Mitarbeiter und Schüler, die den Bereich der Öffentlichkeit und die Arbeit mit den sozialen Netzwerken übernehmen. 120 Teilnehmer von Zivilorganisationen und Behörden erhielten zudem eine grundsätzliche Information zur Übung am Montag.