Anti- Terror- Übung mit Soldaten, Cobra und Panzer

800 Soldaten, dazu noch Spezialisten der Cobra, Diensthunde, Radpanzer, Helikopter und am "Feldherrenhügel" zwei Minister: Bei der großen Anti- Terror- Übung "Aegis 16" in und vor der Zentrale des Energieversorgers EVN in Maria Enzersdorf bei Wien trainierten Heer und Exekutive erneut das Zusammenspiel bei einem Terrorangriff. Die "Krone" war mit einem Reporterteam mitten im Übungsspektakel.