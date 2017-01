Anti- Terror- Razzien gegen radikale Islamisten

In mehreren Bundesländern laufen aktuell mehrere Anti- Terror- Einsätze. So soll unter anderem in Wien und in Graz eine groß angelegte Polizeiaktion im Gange sein. 800 Beamte stehen laut Informationen der "Krone" im Einsatz. Nähere Informationen will das Innenministerium derzeit nicht bekannt geben.