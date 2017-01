Anti- Terror- Großrazzien gegen radikale Islamisten

In mehreren Bundesländern sind am frühen Donnerstagmorgen Anti- Terror- Einsätze durchgeführt worden. So waren in Wien und in Graz groß angelegte Polizeiaktionen im Gange. 800 Beamte standen laut Informationen der "Krone" im Einsatz. Es soll auch mehrere Festnahmen gegeben haben. Im Visier stand das Terrornetzwerk rund um den inhaftierten Hassprediger Mirsad O.