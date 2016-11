Anti- Terror- Einsatz in Wien: Iraker angezeigt

Anti- Terror- Großeinsatz am Dienstag in Wien- Liesing: Eine 27- Jährige hatte die Polizei alarmiert und angegeben, ihr aus dem Irak stammender Lebensgefährte (35) würde einen Terroranschlag planen. Ein Großaufgebot der Exekutive rückte aus und riegelte das Gebiet rund um die Wohnung des Paares in der Khekgasse großräumig ab. Die Polizei nahm den Mann vorübergehend fest, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Aber auch die 27- Jährige selbst wurde angezeigt.