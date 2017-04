Anschlagsserie auf christliche Kirchen in Ägypten

Die koptischen Christen in Ägypten sind seit Längerem im Visier islamistischer Gruppen. "Der Terrorismus trifft Ägypten erneut, dieses Mal an Palmsonntag", erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Ahmed Abu Seid, am Sonntag auf Twitter. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter.

Präsident ruft nationalen Sicherheitsrat ein

Präsident Abdel Fattah Al- Sisi rief den nationalen Sicherheitsrat ein. Dieser solle noch am Sonntag die "Konsequenzen" aus den Angriffen besprechen, berichtete das staatliche ägyptische Fernsehen. Die staatliche Nachrichtenseite Al- Ahram zitierte Augenzeugen, wonach sich in der koptischen Kirche St. Georg in tanta ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben soll. Zur Tat bekannte sich zunächst keine Gruppe.Im Internet kursierende und im Fernsehen ausgestrahlte Videos zeigten einen blutverschmierten Boden.

Die koptische Gemeinde in Tanta hatte Palmsonntag gefeiert und sich damit auf das Osterfest in einer Woche vorbereitet. Die Kopten sind die größte christliche Glaubensgemeinschaft im Nahen Osten und machen etwa zehn Prozent der 90 Millionen Einwohner Ägyptens aus. Die Minderheit sieht sich immer wieder gewaltsamen Angriffen ausgesetzt.

Alexandria: Attentäter wurde am Einlass in die Kirche gehindert

Die Explosion außerhalb des koptischen Gotteshauses St. Markus in Alexandria hat dem staatlichen Fernsehen zufolge mindestens sechs Menschen getötet und 26 weitere verletzt. Der Sender bezog sich dabei auf Angaben aus dem Gesundheitsministerium. "Al- Ahram" berichtete, die Explosion sei ebenfalls durch einen Selbstmordattentäter verursacht worden, der zuvor am Einlass in die Kirche gehindert worden sei.

Selbstmordanschlag im Dezember in Kirche in Kairo

Im Dezember vergangenen Jahres hatte sich ein Selbstmordattentäter während einer Sonntagsmesse in der koptischen Kirche St. Peter und Paul in Kairo in die Luft gesprengt. Etwa 30 Menschen wurden damals getötet. Es war der schwerste Anschlag auf die koptische Gemeinde in Ägypten seit dem Anschlag auf eine Kirche in der Küstenstadt Alexandria, bei dem am Neujahrstag 2011 mehr als 20 Menschen getötet worden waren.

Hunderte ägyptische Christen geflohen

Im Februar flohen Hunderte ägyptische Christen aus dem Norden der unruhigen Sinai- Halbinsel. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der die Terrormiliz IS vermutet wurde. Mit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 hatten die Angriffe gegen Christen in dem Land zeitweise zugenommen. Unter Mursis Nachfolger, dem autoritären Präsidenten Abdel Fattah al- Sisi, beruhigte sich die Lage wieder etwas.

Foto: EPA

Papst drückt sein Mitgefühl aus

Für 28. und 29. April ist der Besuch von Papst Franziskus in Kairo angekündigt. Dabei will er auch seine Solidarität mit den Kopten zum Ausdruck bringen. Beim Angelusgebet am Palmsonntag verurteilte Franziskus unter anderem den Anschlag in Ägypten. Er bete für die Opfer und deren Angehörige, sowie für all jene, die wegen Kriegen leiden, sagte Franziskus. Kriege seien eine Plage der Menschheit, sagte der Heilige Vater vor tausenden auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. Der Papst bekundete seine Nähe zu dem ägyptischen Volk. Gott bekehre die Herzen der Menschen, die "Terror, Gewalt und Tod" verbreichen, sagte der Papst. Er bete auch für die Bekehrung all jener, die mit Waffen handeln.

Foto: ASSOCIATED PRESS