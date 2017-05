Anschlagsopfer Marc Bartra zurück auf dem Platz

Bartra war nach seinem bei dem Anschlag erlittenen Bruch der Speiche im rechten Handgelenk am 12. April operiert worden. Zudem hatte der 26- Jährige diverse Fremdkörpereinsprengungen an der Hand und am Arm erlitten.

Sein Teamkollege Nuri Sahin trainierte am Mittwoch nach auskuriertem Bänderriss erstmals wieder individuell. Es besteht Hoffnung auf einen Einsatz im DFB- Pokal- Finale gegen Eintracht Frankfurt am 27. Mai in Berlin.