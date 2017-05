Anschlag auf Ex- Premier: Papademos notoperiert!

Papademos und sein Fahrer, der ebenfalls verletzt wurde, seien ins Krankenhaus gebracht worden, verlautete aus Polizeikreisen. "Er ist nicht schwer verletzt. Auch sein Fahrer wurde leichter verletzt", sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes im griechischen Radio. Papademos befand sich zu keiner Zeit in Lebensgefahr, musste aber sofort operiert werden. Die Verletzungen seien am Bauch und an den Beinen und Händen.

In dem Wagen ging die Briefbombe hoch. Papademos und sein Fahrer wurden verletzt. Foto: AP

Papademos war langjähriger Chef der griechischen Notenbank und später Vizepräsident der Europäischen Zentralbank. Im Zuge der Schuldenkrise seines Landes wurde er nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giorgos Papandreou schließlich 2011 zum Regierungschef gewählt und war bis 2012 im Amt.

Der britische Ex-Ministerpräsident Lucas Papademos Foto: AFP

Briefbombe in Paris explodiert, weitere unschädlich gemacht

Heuer hatte es bereits mehrmals Aufregung um griechische Briefbomben gegeben. So war die im März im Bürogebäude des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Paris explodierte Postsendung, die in den Händen einer Mitarbeiterin explodiert war und sie verletzt hatte , in Griechenland verschickt worden. Eine an das Finanzministerium in Berlin geschickte Briefbombe konnte entschärft werden.

Foto: AP

In weiterer Folge wurden acht weitere explosive Briefe in Athen entdeckt und unschädlich gemacht. Unbekannte wollten die brisante Post an verschiedene Persönlichkeiten und Institutionen außerhalb Griechenlands schicken, erfuhr die Deutsche Presse- Agentur aus Kreisen des Athener Bürgerschutzministeriums.

"Verschwörung der Feuerzellen" hinter Bomben vermutet

Offiziere der griechischen Polizei vermuten, dass die linke Untergrundorganisation namens "Verschwörung der Feuerzellen" hinter dem Anschlag auf Papademos steckt. Aus dieser Quelle stammen auch die oben erwähnten Briefbomben.