Anrufer droht bei Polizei mit Amokfahrt

"Mein Auto ist eine Waffe." Mit diesen Worten hat ein Anrufer am späten Samstagabend die Polizei im Salzburger Pongau in Alarmbereitschaft versetzt. Der Verdächtige - ein 47 Jahre alter Einheimischer - drohte mit einer Amokfahrt, wollte - wie er am Telefon sagte - Passanten niederfahren und auf einschreitende Polizisten schießen.