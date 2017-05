Anrainerparkplätze werden tagsüber freigegeben

Die gesetzliche Regelung von Anrainerparkplätzen - also Stellplätze, die exklusiv für Bewohner reserviert sind - wird ab Herbst in Wien wieder aufgeweicht. Künftig darf dort täglich zwischen 8 und 16 Uhr wieder jedermann parken, kündigte Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) am Montag an. Die Umsetzung liege allerdings in der Hand der einzelnen Bezirke, betonte die Stadträtin.