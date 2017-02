Anna Veith verzichtet auf Antreten in Abfahrt

Anna Veith verzichtet freiwillig auf ein Antreten in der WM- Abfahrt am Sonntag in St. Moritz und damit auf das Training am Samstag, das als Qualifikation angesetzt war. "Mir ist wichtig, dass von unserem Team die besten - die Ladies, die richtig viel Abfahrtskilometer in den Beinen haben, für Österreich um die Medaillen kämpfen können", schrieb die Salzburgerin auf Facebook.