Anna Veith bei Cortina- Abfahrt doch am Start!

Überraschung! Anna Veith wird bei der Weltcup- Abfahrt am Samstag in Cortina d'Ampezzo (10.30 Uhr) nun doch an den Start gehen! Für die Salzburgerin steht zwar weiterhin der Super- G am Sonntag im Fokus, das Antreten in der Abfahrt soll aber helfen, dafür im Rhythmus zu bleiben.