Anna Gasser mitten unter Phelps, Obama und Co.

Mit engelhaft gelocktem Haar, fescher schwarzer Abendrobe und herzerwärmendem Lächeln stand sie da, präsentierte stolz die Trophäe und mauserte sich zu Liebling der Fotografen. Anna Gasser genoss die Atmosphäre im Microsoft Theater sichtlich. Beim pompös inszenierten ESPY Award gewann sie eine Fan- Abstimmung zur besten Action- Sportlerin der Saison 2016/17. Gasser setzte sich dabei gegen Ski- Freestylerin Kelly Slidaru und die Skateboarderin Lacey Baker durch.

Illustre Gesellschaft

Und: Gasser war in höchst prominenter Gesellschaft. American- Football- Legende Peyton Manning fungierte als Host; Michelle Obama präsentierte den sogenannten Arthur Ashe Courage Award; NBA- Superstar Russell Westbrook wurde als bester männlicher Athlet ausgezeichnet; Gymnastik- Ass Simone Biles wurde zur besten Athletin gekürt; Michael Phelps erhielt die Trophäe für die beste "record- breaking performance". Außerdem trugen sich Größen wie Serena Williams, Roger Federer und Usain Bolt in die diesjährige Siegerliste ein.

Und mittendrin: Anna Gasser aus Kärnten. "Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich diesen Pokal in meinen Händen halten darf. Es war schon eine große Ehre für mich, dass ich überhaupt nominiert und zur Preisverleihung nach Los Angeles eingeladen wurde", erklärte die 25- jährige Millstätterin: "Umso größer ist jetzt die Freude, dass mich die Fans auf Platz eins gewählt haben. Ich möchte mich bei jedem einzelnen bedanken, der eine Stimme für mich abgegeben hat. Eine Publikumswahl zu gewinnen, hat für mich eine besonders große Bedeutung."

Gasser hat in der vergangenen Saison mit dem Gewinn eines kompletten X- Games- Medaillensatzes (Big- Air- Silber in Aspen sowie Slopestyle- Gold und Big- Air- Bronze in Hafjell), dem Slopestyle- Triumph bei den US Open in Vail, dem Big- Air- WM- Titel in der Sierra Nevada und den Siegen im Freestyle- Gesamt- sowie im Big- Air- Weltcup die Freestyle- Szene der Snowboarderinnen dominiert.

Sport- Oscar

Der ESPY- Award gilt gleichsam als der "Oscar" des Sports. Der Award wird von der TV- Gruppe ABC für außergewöhnliche Leistungen vergeben, die Gala dazu fällt entsprechend edel und opulent aus.