Anis Amri: "Bin im Auto - bete für mich, Bruder"

Nur zehn Minuten vor seiner Bluttat am Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember schickte Amri eine letzte Sprachnachricht an einen Glaubensbruder, mit dem er zuvor gechattet hatte. Anschließend posierte er zum Abschied für ein Selfie in der Führerkabine des Sattelschleppers. Laut Polizei saßen die Empfänger zu diesem Zeitpunkt in Berlin und dem Ruhrgebiet.

Pannenserie der deutschen Behörden

Die Ermittlungen sind damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Kritiker sprechen von einer regelrechten Pannenserie der Behörden. Wie der "Spiegel" am Donnerstag berichtete, hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg bereits im April ein Ermittlungsverfahren wegen Sozialbetrug gegen den 24- Jährigen eröffnet - und das, obwohl Amri zu diesem Zeitpunkt bereits als "Gefährder" mit Terrorplänen bekannt war.

Unterdessen sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die Ermittler würden das nach dem Anschlag aufgetauchte IS- Bekennervideo von Amri für echt halten: "Das Bekennervideo ist unseren Ermittlungen zufolge authentisch." Es zeige nach Einschätzung der Ermittler Amri.

Video: Hier schwört Amri den IS- Mördern die Treue

Die Ermittlungen zu Amris Fluchtweg nach dem Attentat hätten zudem ergeben, "dass er über die Niederlande nach Frankreich und Italien gereist ist". Dies belegten ein Zugticket und eine SIM- Karte. Sowohl auf den polnischen Lastwagenfahrer in Berlin als auch auf die Polizisten in Mailand sei aus einer Waffe mit Kaliber 22 geschossen worden. Ob es dieselbe Waffe gewesen sei, werde nun ballistisch untersucht.

Amri hatte bei dem Anschlag zwölf Menschen getötet, darunter den polnischen Fahrer des gekaperten Sattelschleppers. Etwa 50 weitere Menschen wurden bei dem Attentat verletzt, viele von ihnen schwer. Amri war den Sicherheitsbehörden bekannt und auch überwacht worden, jedoch nicht mehr zum Tatzeitpunkt.

Möglicher Kontaktmann wieder frei

Der am Mittwoch als möglicher Komplize Amris festgenommene Tunesier (40) ist unterdesen wieder auf freiem Fuß. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte am Donnerstag mit, sie habe keinen Haftbefehl gegen ihn beantragt. "Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem vorläufig Festgenommenen nicht um die mögliche Kontaktperson von Amri handelt", sagte eine Sprecherin. "Er war daher aus der Haft wieder zu entlassen."

Beamte des Bundeskriminalamtes hatten die Wohn- und Geschäftsräume des Verdächtigen in Berlin durchsucht. Auf seine Spur waren sie gekommen, weil Amri in seinem Handy die Rufnummer des Landsmannes gespeichert hatte.

Kronen Zeitung