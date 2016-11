Anhänger von Donald Trump im Siegestaumel

Der Sieger der US- Präsidentwahl stand noch nicht fest, da haben die Anhänger des republikanischen Kandidaten Donald Trump bereits die ersten Jubelchöre angestimmt. Als dann immer mehr Bundesstaaten an den Milliardär gingen, wurden die Freudenschreie seiner Anhänger immer lauter. Die Bilder zeigen Amerikaner, für die ein Traum endlich in Erfüllung geht.